Bonne nouvelle pour les fans de Tom Cruise: Top Gun 3 est en préparation

Quatre ans après le triomphe de Top Gun: Maverick, Paramount a confirmé qu’un troisième volet est désormais en chantier, avec un scénario “en cours” et un retour annoncé de Tom Cruise dans l’univers de la saga. L’annonce a été faite à Las Vegas, au CinemaCon, grand rendez-vous de l’industrie hollywoodienne, où le studio a également insisté sur son attachement aux sorties en salles.

Un projet enfin officiel

C’est donc désormais confirmé et officiel : Top Gun 3 est en développement, le script est déjà bien avancé, et Ehren Kruger, déjà coscénariste de Top Gun: Maverick, travaille sur cette nouvelle histoire. Paramount a aussi confirmé les retrouvailles entre Tom Cruise et Jerry Bruckheimer, duo central du succès précédent. En revanche, aucune date de sortie n’a été annoncée et aucun réalisateur n’est officiellement attaché au film pour l’instant.

Pourquoi Paramount relance la franchise

La décision n’a rien de surprenant au vu des chiffres du précédent épisode. Top Gun: Maverick a dépassé 1,5 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office, selon Box Office Mojo. Le film a aussi décroché six nominations aux Oscars et remporté la statuette du meilleur son, confirmant qu’il ne s’agissait pas seulement d’un carton commercial, mais aussi d’un succès critique et industriel.

Un troisième film préparé depuis un moment

En réalité, Hollywood préparait déjà le terrain depuis plusieurs mois. En 2024, Jerry Bruckheimer expliquait qu’une histoire avait été proposée à Tom Cruise et que l’acteur l’avait appréciée. En mai 2025, Cruise disait lui-même travailler avec son équipe sur de possibles suites pour Top Gun: Maverick. Quelques jours plus tard, Christopher McQuarrie, coscénariste de Maverick, affirmait de son côté que la trame du nouveau film était déjà trouvée. L’officialisation de 2026 ressemble donc moins à une surprise qu’à l’aboutissement d’un développement lancé de longue date.

Avec cette annonce, Paramount cherche aussi à capitaliser sur l’un de ses plus grands succès. Top Gun: Maverick avait conforté Tom Cruise au centre du cinéma blockbuster en salles, en mêlant nostalgie, spectacle aérien et transmission à une nouvelle génération de pilotes. Le troisième opus devra maintenant relever un défi délicat : prolonger l’héritage sans donner l’impression de répéter la formule. Mais une chose est acquise : à Hollywood, Maverick a encore du carburant.