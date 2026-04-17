La Russie vise 6,5 millions de touristes étrangers en 2026 malgré les contraintes aériennes

La Russie ambitionne d’accueillir 6,5 millions de touristes étrangers d’ici la fin de l’année 2026, a annoncé le ministre du Développement économique Maxim Reshetnikov lors d’une réunion gouvernementale consacrée au secteur du tourisme.

Selon lui, les premiers mois de l’année montrent une dynamique encourageante, avec une hausse d’environ 37 % des arrivées sur les deux premiers mois. Toutefois, il a prévenu que ces chiffres pourraient être révisés à la baisse à partir de mars en raison de la fermeture de l’espace aérien au-dessus du Moyen-Orient, qui complique les liaisons internationales.

En 2025, la Russie avait déjà enregistré une progression du tourisme étranger, avec 5,8 millions de visiteurs, soit une hausse de 13 % sur un an. Les autorités espèrent poursuivre sur cette lancée en diversifiant leurs marchés cibles.

Moscou mise notamment sur les pays asiatiques pour soutenir cette croissance. La Chine, l’Inde et plusieurs nations d’Asie du Sud-Est figurent désormais parmi les priorités de la stratégie touristique russe, dans un contexte de recomposition des flux internationaux.

Parallèlement, des mesures sont prises pour faciliter l’entrée des visiteurs étrangers. Un accord d’exemption de visa avec l’Arabie saoudite doit entrer en vigueur en mai, tandis que des dispositifs similaires ou simplifiés sont à l’étude pour des pays comme l’Inde, le Vietnam, la Malaisie, Bahreïn ou le Koweït.

En dépit les obstacles logistiques et géopolitiques, les autorités russes affichent ainsi leur volonté de renforcer l’attractivité du pays et de relancer durablement le tourisme international.