Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso investi pour un cinquième mandat après une réélection écrasante

Le président congolais Denis Sassou-Nguesso a prêté serment jeudi 16 avril pour un cinquième mandat consécutif à la tête du Congo-Brazzaville, lors d’une cérémonie organisée au stade de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville. Réélu avec 94,90 % des suffrages lors de l’élection présidentielle du 15 mars, le chef de l’État, âgé de 82 ans, cumule désormais plus de quatre décennies au pouvoir.

Devant les membres de la Cour constitutionnelle, Denis Sassou-Nguesso a juré de « respecter et faire respecter la Constitution ». Son investiture intervient après le rejet par la juridiction du recours déposé par l’opposant Dave Mafoula, contestant les résultats du scrutin.

Dans son discours, le président s’est présenté comme le dirigeant de tous les Congolais, appelant à l’unité nationale et s’adressant particulièrement à la jeunesse. Il a exhorté les jeunes à s’engager pour l’avenir du pays, insistant sur l’importance de connaître et d’aimer leur nation. « Ce qui se fait aujourd’hui anticipe les obligations et les préoccupations auxquelles vous ferez face demain », a-t-il déclaré.

Élu sur un programme intitulé « Poursuivons la marche pour le développement », Denis Sassou-Nguesso a également invité les citoyens, en particulier les jeunes, à faire preuve de travail et d’humilité pour accompagner la progression du pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs chefs d’État africains, parmi lesquels les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Elle s’est conclue par une parade militaire et des démonstrations aériennes, devant une foule importante venue assister à l’investiture.