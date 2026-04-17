Gaza : quatre morts, dont un enfant, dans de nouvelles frappes malgré le cessez-le-feu

Quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées jeudi 16 avril dans la bande de Gaza à la suite de tirs et de bombardements israéliens, selon la défense civile locale. Ces nouvelles violences interviennent dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis octobre 2025 après deux années de conflit.

D’après Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de secours opérant sous l’autorité du Hamas, un garçon de 9 ans, Saleh Badawi, a été mortellement touché par des tirs israéliens dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza. Il a été transporté à l’hôpital Al-Maamadani où son décès a été constaté.

Dans le nord du territoire, deux frères ont également été tués dans la matinée lors d’une frappe de drone israélien à proximité d’une école à Beit Lahya. Par ailleurs, un homme de 38 ans, identifié comme Mohsen Ouda Al-Dabbari, a perdu la vie après avoir été touché par des tirs près de Khan Younès, dans le sud de l’enclave.

L’armée israélienne a pour sa part indiqué avoir abattu à Beit Lahya « deux terroristes » qui auraient franchi une zone interdite et représenté une menace immédiate pour ses soldats. Elle a ajouté être en train de vérifier les informations concernant les autres victimes signalées par la défense civile.

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre 2025, Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violations répétées. Selon le ministère de la santé de Gaza, au moins 766 Palestiniens ont été tués depuis cette date, un bilan jugé crédible par les Nations unies. De son côté, l’armée israélienne indique avoir perdu cinq soldats depuis le début du cessez-le-feu.