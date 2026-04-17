Jack Lang s’énerve dans Complément d’enquête : «Je ne passe mon temps à mettre mon nez dans les poubelles des gens ! Ras-le-bol !»

Jack Lang a accordé jeudi soir sa première interview télévisée depuis sa démission de l’Institut du monde arabe, sur le plateau de Complément d’enquête, le magazine présenté par Tristan Waleckx sur France 2. L’émission, consacrée au volet français de l’affaire Jeffrey Epstein, revenait sur les investigations menées en France et sur plusieurs témoignages inédits. France Télévisions avait d’ailleurs annoncé en amont que l’ancien ministre de la Culture répondrait aux questions du journaliste dans le cadre de cette édition spéciale.

Dans un échange diffusé en seconde partie de soirée, Jack Lang a d’abord tenté de répondre de manière posée aux questions sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Mais à plusieurs reprises, l’entretien s’est tendu. Visiblement excédé par certaines relances, il a fini par lancer : « Je ne passe mon temps à mettre mon nez dans les poubelles des gens ! Ça, c’est votre boulot ! »

Jack Lang dénonce des «mensonges» et dit son exaspération

Au cours de l’émission, l’ancien ministre est revenu sur les interrogations récurrentes entourant sa relation avec Jeffrey Epstein. Il s’est ensuite énervé et a exprimé son exaspération en dénonçant la répétition des mêmes accusations et en contestant la manière dont elles lui étaient présentées à l’antenne : « Entendre répéter, répéter les mêmes stupidités, les mêmes erreurs, les mêmes mensonges… Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol ! J’assume mes actes, mes mots, mes écrits mais pas les écrits d’un autre. Vous êtes un drôle de type en me demandant d’écrire les pensées d’un autre. »

Pour rappel, Jack Lang a quitté en février 2026 la présidence de l’Institut du monde arabe après l’ouverture, le 6 février, d’une enquête préliminaire du Parquet national financier pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » le visant, ainsi que sa fille Caroline Lang.

Un soutien de nouveau assumé à Woody Allen

Interrogé également sur son soutien constant à Woody Allen, malgré les controverses qui entourent depuis des années le cinéaste américain, Jack Lang a maintenu sa position sans nuance : « Woody Allen est un immense cinéaste que je soutiens, en plus son affaire d’agression sexuelle n’est pas claire ».

Une nouvelle montée de tension autour de l’affaire Epstein

L’un des moments les plus tendus de l’interview est intervenu lorsque Tristan Waleckx l’a relancé sur Jeffrey Epstein. Jack Lang a alors élevé le ton, rejetant toute tentative d’amalgame entre son parcours public et les crimes du financier américain : « J’ai passé ma vie à soutenir des écrivains et des artistes à prison ! On ne ramène pas ça à des petites historiettes. (…) Cette affaire n’est pas la mienne ! Je ne suis pas co-auteur des crimes de ce type ! »