À Belle-Île-en-Mer, la cohabitation entre voitures et vélos devient de plus en plus tendue

À Belle-Île-en-Mer, la cohabitation entre automobilistes et cyclistes se dégrade, notamment avec l’arrivée massive de touristes. L’île, qui compte environ 5 600 habitants à l’année, voit sa population fortement augmenter entre avril et septembre, avec près de 400 000 visiteurs, accentuant la pression sur un réseau routier limité et souvent étroit.

La voiture reste largement dominante dans les déplacements, représentant plus de 70 % des trajets domicile-travail, loin devant le vélo et les transports en commun. Cette dépendance s’explique par la configuration de l’île, marquée par des distances importantes et un relief peu adapté aux mobilités douces.

Des infrastructures insuffisantes face à l’afflux touristique

Sur des routes sinueuses et peu larges, la multiplication des véhicules, souvent plus volumineux qu’auparavant, accentue les risques pour les cyclistes et les piétons. Les habitants évoquent un sentiment d’insécurité croissant, aggravé par la présence de touristes peu expérimentés à vélo ou à pied sur des axes parfois limités à 80 km/h.

Selon une étude récente, une large majorité des usagers considère la circulation comme problématique en haute saison. Le manque d’infrastructures adaptées, notamment de pistes cyclables, place les mobilités douces dans une situation de vulnérabilité face à la saturation du trafic.

Des solutions encore en débat

Face à cette situation, plusieurs pistes sont envisagées, comme la création d’une voie cyclable structurante, le développement des transports publics ou encore une régulation plus stricte des véhicules les plus lourds à l’embarquement sur les ferries.

Mais ces projets restent complexes à mettre en œuvre en raison des contraintes géographiques et financières. Les autorités locales évoquent un retard important dans le développement du vélo par rapport à d’autres îles, tout en soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre attractivité touristique et sécurité des usagers.