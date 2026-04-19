Un éboueur gravement blessé après une collision avec un automobiliste ivre et sans permis

Un agent de collecte des déchets a été grièvement blessé samedi matin à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, après qu’un automobiliste a percuté violemment l’arrière d’un camion-poubelle. L’accident s’est produit vers 6h30 alors que le véhicule de ramassage effectuait sa tournée. La victime, âgée de 57 ans, a été touchée aux jambes et transportée en urgence absolue à l’hôpital de Perpignan, son pronostic vital étant engagé.

Le choc a mobilisé d’importants moyens de secours, avec une vingtaine de pompiers et des équipes du SAMU intervenues sur place. Les autres personnes présentes, deux passagers dans la voiture et deux agents à bord du camion, sont sorties indemnes de l’accident.

Un conducteur en infraction placé en garde à vue

Le conducteur du véhicule, âgé de 20 ans, a été hospitalisé sans que son état ne suscite d’inquiétude particulière. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool et sans permis de conduire. Déjà connu de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Des cartouches de protoxyde d’azote ont également été retrouvées à proximité de la voiture, sans qu’il soit établi à ce stade qu’il en avait consommé avant l’accident. Une enquête de flagrance a été ouverte pour blessures aggravées et conduite sous l’emprise de l’alcool sans permis afin de déterminer les circonstances précises des faits.