Accusé de crimes de guerre, un ancien soldat australien clame son innocence et défend son honneur

Ben Roberts-Smith, ancien soldat australien et figure militaire très décorée, a publiquement rejeté les accusations de crimes de guerre portées contre lui, affirmant être fier de son service en Afghanistan malgré les poursuites engagées.

Âgé de 47 ans, il est accusé de cinq chefs d’accusation liés au meurtre présumé de civils afghans non armés lors de déploiements entre 2009 et 2012. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de réclusion à perpétuité.

Libéré sous caution cette semaine, Roberts-Smith a pris la parole pour contester ces allégations, qui remontent à plus d’une décennie. Il insiste sur le fait que ses actions étaient conformes à ses devoirs militaires et rejette toute implication dans des exactions.

Cette affaire, très médiatisée en Australie, ravive les débats sur la conduite des forces spéciales australiennes en Afghanistan, où plusieurs enquêtes ont mis en lumière des accusations de violations du droit de la guerre.

Les autorités judiciaires poursuivent leur enquête afin d’établir les faits et de déterminer les responsabilités. Le dossier est considéré comme l’un des plus sensibles impliquant un militaire australien.

Alors que la procédure suit son cours, cette affaire soulève des questions majeures sur la responsabilité des soldats en opérations extérieures et sur les mécanismes de justice face à des accusations de crimes de guerre.