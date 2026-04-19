La Turquie alerte : un retrait américain de la sécurité européenne serait « destructeur »

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a averti qu’un éventuel retrait des États-Unis de l’architecture de sécurité européenne pourrait avoir des conséquences « destructrices » pour le continent, en particulier s’il était mené sans coordination.

S’exprimant lors du Forum diplomatique d’Antalya, Fidan a indiqué que des discussions étaient en cours pour anticiper ou atténuer les effets d’un tel scénario. Il n’a toutefois pas donné de détails sur les mesures envisagées, tout en soulignant les risques majeurs pour la stabilité européenne.

Selon lui, même un retrait partiel des États-Unis pourrait fragiliser l’équilibre sécuritaire en Europe. « Nous discutons activement de la manière de gérer ou d’atténuer ce retrait… même partiel, il serait très destructeur s’il n’est pas coordonné », a-t-il déclaré.

Ces inquiétudes s’inscrivent dans un contexte de tensions accrues au sein de l’OTAN. Le président américain Donald Trump a récemment menacé de retirer son pays de l’alliance après des désaccords avec plusieurs membres européens, notamment sur leur refus d’envoyer des navires pour sécuriser le détroit d’Ormuz.

Ces divergences ont ravivé des frictions déjà existantes au sein du bloc occidental, alimentées par des désaccords stratégiques et politiques entre Washington et ses alliés européens.

Pour la Turquie, membre de l’OTAN mais extérieure à l’Union européenne, la perspective d’un désengagement américain soulève des préoccupations majeures quant à l’avenir de la sécurité collective en Europe et à la nécessité de repenser les équilibres stratégiques du continent.