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Inondations en Nouvelle-Zélande : Wellington lance une vaste opération de nettoyage après des pluies torrentielles

19 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Inondations en Nouvelle-Zélande : Wellington lance une vaste opération de nettoyage après des pluies torrentielles
Inondations en Nouvelle-Zélande : Wellington lance une vaste opération de nettoyage après des pluies torrentielles

La capitale néo-zélandaise Wellington a entamé d’importantes opérations de nettoyage après des inondations soudaines provoquées par de fortes pluies ayant frappé l’île du Nord, ont indiqué les autorités.

Les intempéries ont provoqué des inondations dans plusieurs zones urbaines, affectant particulièrement la région de Hutt City, qui compte plus de 500 000 habitants. Les autorités locales ont signalé des dégâts significatifs et la présence de nombreux débris dans les quartiers touchés.

À Lower Hutt, l’une des zones les plus impactées, des équipes ont été déployées pour nettoyer les secteurs les plus sinistrés, notamment dans la banlieue de Stokes Valley. « Nous savons que de nombreuses personnes sont confrontées aux conséquences des inondations et aux débris », a déclaré le conseil municipal.

Plus au nord, dans le district de Whanganui, un état d’urgence a été déclaré. Selon les médias locaux, au moins 18 personnes ont dû être évacuées en raison de la montée des eaux.

Les services météorologiques ont averti que de nouveaux orages accompagnés de pluies intenses étaient attendus, notamment dans la région de Wellington. Ces conditions pourraient aggraver une situation déjà critique.

Face à ces intempéries, les autorités appellent à la vigilance et poursuivent leurs efforts pour sécuriser les zones affectées, alors que les habitants commencent à mesurer l’ampleur des dégâts.

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