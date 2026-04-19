Après Washington, Kiev se dit rassurée : la Première ministre ukrainienne évoque un soutien américain renforcé

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko s’est dite plus confiante quant au soutien des États-Unis, à l’issue d’une visite à Washington marquée par des échanges qu’elle a qualifiés de constructifs avec de hauts responsables américains.

Dans un entretien accordé à Reuters, elle a évoqué des discussions « amicales » avec le secrétaire américain au Trésor, soulignant un climat de coopération et une volonté partagée de poursuivre l’appui à l’Ukraine, alors que le pays reste confronté aux conséquences de la guerre.

La cheffe du gouvernement ukrainien a également insisté sur l’importance de maintenir les sanctions contre la Russie, qu’elle considère comme un levier essentiel pour affaiblir les capacités économiques de Moscou et soutenir l’effort de guerre de Kiev.

Sur le plan financier, Svyrydenko a salué la flexibilité du Fonds monétaire international, qui prévoit d’envoyer une mission à Kiev en mai. Cette démarche est perçue comme un signal positif pour la stabilité économique du pays et la poursuite des réformes.

Cette visite intervient dans un contexte où l’Ukraine cherche à consolider ses alliances et à garantir un soutien durable de ses partenaires occidentaux, notamment face à l’évolution des priorités géopolitiques internationales.

Si des incertitudes persistent, notamment sur le long terme, les déclarations de la Première ministre traduisent une volonté de renforcer la coopération avec Washington et d’assurer la continuité de l’aide politique, économique et militaire.