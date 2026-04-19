Nouvelle démonstration de force : la Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques vers la mer

La Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles balistiques en direction de la mer au large de sa côte est, selon la Corée du Sud et le Japon. Cette série de lancements s’inscrit dans la stratégie de Pyongyang visant à renforcer ses capacités militaires.

Les missiles ont été tirés depuis la région de Sinpo, sur la côte orientale, aux premières heures de la matinée, a indiqué l’armée sud-coréenne. Il s’agit du septième tir balistique nord-coréen depuis le début de l’année, et du quatrième pour le seul mois d’avril.

Face à cet événement, les autorités sud-coréennes ont convoqué une réunion de sécurité d’urgence afin d’évaluer la situation et les implications pour la région. Le Japon a également surveillé de près ces tirs, qui alimentent les inquiétudes sécuritaires en Asie du Nord-Est.

Ces essais violent les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant à la Corée du Nord de développer son programme balistique. Pyongyang rejette toutefois ces restrictions, les jugeant contraires à son droit à la légitime défense.

Pour certains analystes, ces tirs interviennent dans un contexte international particulier. « Alors que les États-Unis concentrent leurs efforts sur l’Iran, la Corée du Nord voit là une occasion d’accélérer la modernisation de son arsenal nucléaire et balistique », a expliqué Lim Eul-chul, professeur à l’université de Kyungnam.

Ces nouvelles manœuvres militaires risquent d’accentuer les tensions dans la région, déjà marquée par des rivalités stratégiques persistantes. Elles soulignent également la volonté de Pyongyang de poursuivre le développement de ses capacités malgré les pressions internationales.