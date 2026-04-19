Égypte : un projet titanesque de 27 milliards de dollars pour bâtir une nouvelle ville à l’est du Caire

Le groupe immobilier égyptien Talaat Moustafa Group (TMG) a annoncé le lancement d’un projet urbain d’envergure estimé à 27 milliards de dollars, visant à construire une nouvelle ville à usage mixte à l’est du Caire. Cette initiative figure parmi les investissements les plus ambitieux du pays ces dernières années.

Présenté lors d’une conférence de presse par le PDG Hisham Talaat Moustafa, le projet baptisé « The Spine » sera développé en partenariat avec la Banque nationale d’Égypte. Il reposera sur un capital libéré de 69 milliards de livres égyptiennes, soit environ 1,3 milliard de dollars.

La future ville s’étendra sur environ 2,4 millions de mètres carrés et intégrera divers espaces : logements, zones commerciales, hôtels, commerces de détail, infrastructures de loisirs ainsi que des espaces verts publics. Elle sera conçue comme une extension cohérente de Madinaty, une autre réalisation majeure du groupe.

Selon les promoteurs, cet investissement représente à lui seul près de 1 % du produit intérieur brut égyptien, soulignant son importance stratégique pour l’économie nationale. Le projet devrait également générer environ 818 milliards de livres égyptiennes de recettes fiscales pour l’État sur le long terme.

En matière d’emploi, « The Spine » pourrait créer plus de 55 000 postes directs, ainsi que des centaines de milliers d’emplois indirects, contribuant ainsi à stimuler l’activité économique et le marché du travail.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’Égypte de développer de nouveaux centres urbains pour désengorger Le Caire et accompagner sa croissance démographique. Il illustre également l’ambition du pays de moderniser ses infrastructures et d’attirer des investissements à grande échelle.