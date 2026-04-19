Iran–États-Unis : aucun calendrier pour de nouvelles négociations, les discussions restent dans l’impasse

L’Iran a indiqué qu’aucune date n’avait encore été fixée pour un nouveau cycle de négociations avec les États-Unis, soulignant que les deux parties devaient d’abord s’entendre sur un cadre commun avant toute reprise des pourparlers.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, s’est exprimé en ce sens lors du Forum diplomatique d’Antalya, en Turquie. Il a insisté sur la nécessité de clarifier les bases d’un éventuel accord avant d’envisager de nouvelles discussions.

Les derniers échanges de haut niveau entre Washington et Téhéran, les premiers de cette ampleur depuis la révolution islamique de 1979, se sont tenus à Islamabad le week-end précédent. Ils se sont toutefois conclus sans avancée concrète.

Cette absence de calendrier reflète les difficultés persistantes entre les deux pays, malgré une volonté affichée de dialogue dans un contexte de tensions régionales accrues, notamment autour de la guerre impliquant l’Iran.

Les discussions portent sur des sujets sensibles, notamment le programme nucléaire iranien et les conditions d’un apaisement durable entre les deux puissances.

Dans ce contexte, l’incertitude demeure quant à la reprise des négociations, alors que la communauté internationale surveille de près l’évolution des relations entre Washington et Téhéran.