Trump affirme que Xi Jinping se réjouit de la réouverture du détroit d’Ormuz avant un sommet jugé « historique »

Le président américain Donald Trump a déclaré que son homologue chinois Xi Jinping était « très heureux » de la réouverture du détroit d’Ormuz, soulignant l’importance stratégique de cette voie maritime pour les grandes puissances économiques.

Dans un message publié sur le réseau Truth Social, Trump a affirmé que le dirigeant chinois voyait d’un bon œil le retour à la normale ou imminent du trafic dans ce passage clé pour le commerce mondial de l’énergie. « Le président Xi est très heureux que le détroit d’Ormuz soit ouvert ou en voie d’ouverture rapide », a-t-il écrit.

Le président américain a également évoqué sa prochaine rencontre avec Xi Jinping en Chine, qu’il a décrite comme potentiellement « historique ». « Notre rencontre en Chine sera spéciale… beaucoup de choses seront accomplies », a-t-il ajouté, sans donner davantage de détails sur l’agenda des discussions.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, a récemment été au cœur de tensions liées au conflit avec l’Iran. Sa réouverture progressive est perçue comme un facteur clé pour la stabilité des marchés énergétiques internationaux.

Les propos de Trump interviennent dans un contexte de recomposition diplomatique, où les grandes puissances cherchent à sécuriser leurs approvisionnements énergétiques tout en maintenant un équilibre stratégique dans la région.

La perspective d’un sommet entre les deux dirigeants pourrait ainsi offrir une opportunité de dialogue sur des enjeux majeurs, allant de la sécurité énergétique aux relations commerciales entre Washington et Pékin.