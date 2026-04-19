Elon Musk convoqué par la justice française dans l’enquête sur le réseau X

Le milliardaire Elon Musk est attendu lundi devant la justice française pour une audition libre à Paris, dans le cadre d’une enquête visant son réseau social X, selon plusieurs sources concordantes.

Cette convocation s’inscrit dans une procédure ouverte depuis 2025, portant notamment sur le fonctionnement de la plateforme, ses algorithmes et la gestion de contenus illicites. Les investigations se sont élargies au fil des mois, avec des soupçons concernant la diffusion de contenus sensibles, dont des deepfakes ou des images à caractère pédopornographique.

Un dossier sensible au cœur de tensions internationales

La justice française cherche à entendre le dirigeant en tant que responsable du réseau, aux côtés d’autres cadres, afin d’éclaircir d’éventuelles infractions liées à la modération des contenus et au fonctionnement technique de la plateforme. L’audition est prévue sous le statut d’audition libre, ce qui signifie qu’il n’est pas placé en garde à vue.

L’affaire intervient dans un climat tendu entre Elon Musk et les autorités françaises. Le patron de X a déjà critiqué publiquement les procureurs, tandis que l’enquête a donné lieu à des perquisitions et à des demandes de coopération internationale, révélant un bras de fer plus large entre régulateurs européens et grandes plateformes numériques.