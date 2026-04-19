Une nouvelle alerte à la fourmi électrique dans le Var, cette fois à Cavalaire-sur-Mer

Nouveau point sur la carte, et le Var se retrouve encore une fois en première ligne. La préfecture a annoncé jeudi 9 avril la détection d’un troisième foyer de fourmi électrique à Cavalaire-sur-Mer, après Toulon en 2022 puis La Croix-Valmer en 2024. À ce stade, le département reste le seul concerné en France hexagonale par cette espèce exotique envahissante, un statut dont il se passerait bien. L’insecte, minuscule, sait se faire remarquer et rarement pour de bonnes raisons.

Une piqûre comme une décharge, une progression qui passe par nos habitudes

Une piqûre comme une décharge, une progression qui passe par nos habitudes Wasmannia auropunctata mesure autour d’un millimètre, mais sa piqûre, elle, ne fait pas dans la demi-mesure, souvent ressentie comme « une décharge », avec des réactions inflammatoires parfois marquées chez l’humain. Des spécialistes signalent aussi des atteintes oculaires chez des animaux domestiques. Pas de transmission de maladies, précisent les chercheurs, mais un autre problème, plus silencieux, se joue: la pression sur la biodiversité et la faune locale, quand ces colonies s’installent et saturent un milieu. Et elles peuvent le faire en nombre, jusqu’à 20 000 individus par mètre carré.

Face à ce type d’envahisseur, l’État mise sur la vitesse et la précision: détecter tôt, frapper sur un foyer limité, avant que la lutte ne devienne une course perdue sur de grandes surfaces. Cartographie, enquêtes de terrain, consignes pour éviter la dissémination, traitements par appâts insecticides, suivi sur plusieurs mois, l’arsenal existe mais il demande de la discipline, surtout dans les zones à risque. Car la fourmi électrique voyage surtout grâce à nous, via le commerce de plantes, le transport de terreaux et de sols, et elle reste difficile à repérer, ce qui rend la vigilance presque banale, presque quotidienne, dans un département qui découvre qu’un simple pot de fleurs peut parfois cacher une colonie.