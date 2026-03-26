Pyrénées: 108 ours recensés, la population grimpe mais l’ombre de la consanguinité plane

D’abord, un chiffre qui claque: au moins 108 ours bruns identifiés en 2025 sur l’ensemble du massif des Pyrénées, selon le bilan annuel de l’Office français de la biodiversité publié ce jeudi 26 mars. C’est un de plus qu’en 2024, et la tendance reste à la hausse sur le temps long, avec un taux moyen d’accroissement annuel estimé à + 11,53 % entre 2006 et 2024.

Le suivi s’appuie sur des méthodes désormais bien rodées, dont l’analyse génétique d’échantillons de poils et d’excréments, et 2024 a vu au minimum six portées pour un total de huit oursons. Cette progression n’est pas tombée du ciel: elle prolonge les renforcements engagés à partir des années 1990, avec l’introduction d’ours venus de Slovénie, après l’effondrement de la souche locale.

Une réussite numérique, une fragilité génétique

Mais derrière la courbe qui monte, le rapport glisse une alerte moins rassurante: la diversité génétique recule et la consanguinité augmente. L’OFB évoque une « faible diversité génétique » et souligne que les premiers résultats d’une étude commandée par l’Etat pointent un effet négatif dès les premiers stades de vie, portées plus petites, dispersion réduite et survie moindre chez les oursons de mères les plus consanguines.

Sur le terrain, le dossier reste inflammable: les éleveurs de bovins et d’ovins dénoncent les prédations estivales quand les troupeaux montent en estive, tandis que des associations pro-ours regrettent l’absence de décisions sur de nouveaux lâchers, et l’une d’elles, Pays de l’Ours-Adet, décrit une population « génétiquement vulnérable » faute de fondateurs assez nombreux. La présence de l’espèce se maintient malgré un léger recul de la surface occupée ces deux dernières années, et les résultats complets de l’étude de l’Etat sont attendus d’ici la fin de l’année, moment de vérité pour savoir si l’ours des Pyrénées grandit sur des bases solides ou sur un équilibre trop étroit.