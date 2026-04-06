Identification des chats : une obligation encore largement ignorée en France

En France, l’identification des chats domestiques par puce électronique ou tatouage est une obligation légale, mais elle reste insuffisamment respectée. Malgré cette réglementation, seule environ la moitié des chats seraient aujourd’hui identifiés sur le territoire, selon les données du fichier national I-CAD.

Tous les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être identifiés avant l’âge de 7 mois. Cette mesure vise notamment à mieux lutter contre les abandons, les trafics et à faciliter la restitution des animaux perdus à leurs propriétaires. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une amende pouvant atteindre 750 euros.

Un enjeu de traçabilité et de protection animale

L’identification permet d’attribuer un numéro unique à chaque animal, enregistré dans une base nationale, et constitue un outil clé pour le suivi sanitaire et la gestion des populations félines. Elle est également indispensable pour voyager avec son animal ou prouver sa propriété en cas de litige.

Malgré ces enjeux, le retard d’identification reste important par rapport aux chiens, dont près de 90 % sont enregistrés. Les autorités et les vétérinaires appellent ainsi à renforcer la sensibilisation des propriétaires pour améliorer le respect de cette obligation et mieux protéger les animaux.