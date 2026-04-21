Tensions en Asie : un porte-avions chinois traverse le détroit de Taïwan, Taipei en alerte

Le porte-avions chinois Liaoning a traversé lundi le détroit de Taïwan, selon le ministère taïwanais de la Défense, marquant le premier passage de ce type depuis la fin de l’année dernière. Ce transit intervient dans une zone hautement sensible, au cœur des tensions entre Pékin et Taipei.

Dans un communiqué, les autorités taïwanaises ont indiqué suivre de près les mouvements du navire, précisant que leurs forces armées maintenaient une « surveillance étroite et continue » de la situation. Une image diffusée par le ministère montre le porte-avions avec plusieurs avions de chasse et hélicoptères déployés sur son pont.

Taïwan affirme constater presque quotidiennement une activité militaire chinoise autour de l’île, interprétée comme une stratégie de pression de la part de Pékin. La Chine considère en effet Taïwan comme faisant partie de son territoire, malgré le gouvernement démocratiquement élu en place à Taipei.

Le passage du Liaoning dans le détroit s’inscrit dans une série de démonstrations de force menées par l’armée chinoise dans la région. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur la mission précise du navire ni sur l’ampleur de son déploiement.

La dernière présence signalée d’un porte-avions chinois dans cette zone remonte à décembre, lorsque le Fujian, le plus récent et le plus avancé de la flotte chinoise, avait effectué un transit similaire. Le Liaoning, quant à lui, est le plus ancien des trois porte-avions actuellement en service en Chine.

Le ministère chinois de la Défense n’a pas immédiatement réagi à ces informations. Dans ce contexte, ce nouveau passage risque d’alimenter les tensions déjà vives dans le détroit de Taïwan, un point stratégique majeur des rivalités en Asie-Pacifique.