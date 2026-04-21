Lithium : Sibanye accélère la première mine européenne et réclame un soutien crucial de l’UE

Le groupe minier Sibanye Stillwater intensifie le développement de la première mine de lithium en Europe, tout en appelant l’Union européenne à lui accorder des concessions pour garantir la viabilité du projet. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie européenne visant à sécuriser l’approvisionnement en matières premières essentielles à la transition énergétique.

La société a déjà inauguré cette mine en février et prévoit de lancer la production de concentré de lithium d’ici le trimestre de septembre. Ce projet représente une étape clé pour réduire la dépendance de l’Europe aux importations, notamment en provenance d’Asie.

Toutefois, Sibanye souligne que le succès global de l’opération dépendra du soutien des autorités européennes, en particulier pour le développement d’une raffinerie en Finlande. Cette installation permettrait de transformer le lithium extrait en matériaux utilisables dans les batteries.

Le groupe indique qu’une décision concernant cette raffinerie est attendue d’ici la fin de l’année 2026. L’obtention d’aides ou d’incitations de la part de l’UE pourrait être déterminante pour accélérer les investissements et sécuriser l’ensemble de la chaîne de valeur.

Dans un contexte de forte demande mondiale pour les batteries électriques, le lithium est devenu un enjeu stratégique majeur. L’Europe cherche à renforcer sa souveraineté industrielle en développant ses propres capacités d’extraction et de transformation.

La démarche de Sibanye illustre ainsi les défis auxquels fait face le continent : concilier ambitions industrielles, financement des projets et exigences réglementaires. Le soutien de l’Union européenne pourrait jouer un rôle décisif dans la réussite de cette initiative.