Argentine : les journalistes bannis de la Casa Rosada après des soupçons d’espionnage high-tech

Le gouvernement argentin a interdit l’accès des journalistes accrédités au siège du pouvoir exécutif, la Casa Rosada, invoquant un incident d’« espionnage illégal » impliquant l’utilisation de lunettes connectées. Cette décision, annoncée jeudi, marque un durcissement soudain des conditions d’accès à l’information gouvernementale.

Selon les autorités, une chaîne de télévision locale aurait diffusé des images captées à l’intérieur du palais présidentiel à l’aide de dispositifs technologiques portables, soulevant des inquiétudes en matière de sécurité. En réaction, le gouvernement du président Javier Milei a décidé de suspendre temporairement l’accès des journalistes.

Le directeur de la communication, Javier Lanari, a précisé sur les réseaux sociaux que le système d’accès biométrique par empreinte digitale utilisé par les journalistes avait été désactivé à titre préventif. Cette mesure fait suite au dépôt d’une plainte liée à la sécurité, dans un contexte de vigilance accrue face aux nouvelles technologies.

Concrètement, plusieurs journalistes accrédités n’ont pas pu entrer dans l’enceinte de la Casa Rosada jeudi matin, y compris des correspondants habitués à couvrir les conférences de presse gouvernementales. Cette décision a immédiatement suscité des interrogations sur la liberté de la presse et l’accès aux institutions.

Le gouvernement n’a pas précisé combien de temps cette restriction resterait en vigueur, ni quelles mesures alternatives pourraient être mises en place pour permettre aux médias de continuer leur travail. L’incident met en lumière les défis posés par l’évolution des technologies dans des lieux sensibles.

Cette affaire relance le débat sur l’équilibre entre impératifs de sécurité et transparence démocratique, dans un pays où les relations entre le pouvoir et les médias sont régulièrement sous tension.