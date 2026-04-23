Choc mondial : la guerre en Iran fait vaciller l’économie et ravive les craintes d’inflation

Les répercussions économiques de la guerre en Iran se font désormais sentir à l’échelle mondiale, avec une intensification des tensions sur les coûts de production et un ralentissement de l’activité, selon plusieurs enquêtes publiées jeudi. Après près de deux mois de conflit, l’impact du choc énergétique commence à peser concrètement sur les entreprises et les consommateurs.

D’après les données de S&P Global, les entreprises anticipent une aggravation de la situation, certaines accélérant même leur production pour se prémunir contre de futures perturbations. Ce comportement traduit une inquiétude croissante face à un conflit dont les effets pourraient s’inscrire dans la durée.

Jusqu’à présent, l’économie mondiale avait fait preuve d’une certaine résilience face à cette crise énergétique majeure. Mais les conséquences deviennent de plus en plus visibles : hausse de l’inflation, tensions sur les chaînes d’approvisionnement et inquiétudes concernant la sécurité alimentaire.

La zone euro apparaît particulièrement exposée. L’indice composite des directeurs d’achat y est tombé à 48,6 en avril, contre 50,7 en mars, un niveau inférieur au seuil de 50 qui marque une contraction de l’activité. Dans le même temps, les coûts des intrants ont fortement augmenté, illustrant la pression exercée sur les industriels.

Le secteur des services, pilier de l’économie européenne, montre également des signes de faiblesse. Son indice est tombé à 47,4, bien en dessous des attentes, confirmant un ralentissement plus large que prévu. Ces indicateurs s’ajoutent à une série de signaux négatifs observés ces derniers jours, notamment en matière de confiance des entreprises et des ménages.

Pour Chris Williamson, la zone euro est confrontée à des difficultés croissantes liées au conflit au Moyen-Orient, aggravées par des pénuries d’approvisionnement. Cette situation pourrait continuer à peser sur la croissance mondiale, dans un contexte déjà fragilisé par les tensions géopolitiques.