Polémique à M6 : la rémunération de David Larramendy en hausse malgré le plan d’économies annoncé en février

Alors que le Groupe M6 a officialisé en février un plan de réduction des coûts de 80 millions d’euros à horizon 2030, la rémunération de David Larramendy pourrait être fortement relevée dans les prochains jours. Le 28 avril, les actionnaires doivent se prononcer sur la politique de rémunération 2026 du directoire. Pour David Larramendy, président du directoire depuis le 23 avril 2024 après le départ de Nicolas de Tavernost, la hausse proposée atteint environ 20% sur la rémunération maximale en numéraire.

Une part fixe portée de 750.000 à 900.000 euros

Dans le détail, la part fixe de David Larramendy, jusque-là établie à 750.000 euros, serait portée à 900.000 euros si les actionnaires valident cette évolution. La part variable maximale suivrait la même trajectoire, en passant elle aussi de 750.000 à 900.000 euros. Le plafond total de la rémunération en numéraire de David Larramendy serait ainsi relevé de 1,5 million d’euros à 1,8 million d’euros pour 2026, soit une hausse de 300.000 euros répartie à parts égales entre le fixe et le variable.

En parallèle de cette rémunération en numéraire, David Larramendy doit également se voir attribuer 3.000 actions gratuites, selon les informations rapportées par La Lettre.

Un contraste avec le plan d’économies annoncé par le Groupe M6

Cette revalorisation fait suite à l’annonce d’un plan d’économies de 80 millions d’euros d’ici 2030. Présenté par David Larramendy lors de la publication des résultats annuels 2025, ce plan a été justifié par un marché publicitaire plus difficile, la nécessité de préserver les marges du groupe et l’accélération des investissements dans le streaming, en particulier autour de M6+. Le Groupe M6 a fait état, pour 2025, d’un chiffre d’affaires consolidé de 1,255 milliard d’euros, en baisse de 4,2%, et d’un EBITA de 213,5 millions d’euros, pour une marge opérationnelle de 17%.

Une hausse de 82% en cinq ans selon La Lettre

Selon La Lettre, la trajectoire de rémunération de David Larramendy est en nette progression sur la durée. Le montant aurait augmenté de 82% en cinq ans, avec une accélération particulièrement marquée depuis sa nomination à la présidence du directoire en avril 2024. Cette nouvelle revalorisation serait donc la première pleinement calibrée sur son statut de président du directoire, dans un contexte de reconduction de son mandat pour trois ans.

Marie Cheval justifie une « transition de management réussie »

Toujours selon La Lettre, Marie Cheval, présidente du comité des rémunérations et des nominations du Groupe M6, assume cette décision et l’explique par la situation de gouvernance du groupe. Elle déclare que cette augmentation est « la conséquence de la transition de management réussie depuis la prise de fonction de David Larramendy, et sa reconduction pour trois ans ».

Le sujet apparaît d’autant plus sensible que cette hausse de rémunération a lieu au moment où le Groupe M6 demande des efforts structurels pour absorber le recul de certains revenus et financer sa transformation. La décision finale appartiendra aux actionnaires réunis le 28 avril prochain en assemblée générale mixte à Neuilly-sur-Seine.