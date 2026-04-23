Cyril Féraud prend les commandes de Fort Boyard sur France 2

C’est désormais officiel : Cyril Féraud deviendra cet été le nouvel animateur de Fort Boyard sur France 2. Visage incontournable de France Télévisions, l’animateur de 41 ans succède à Olivier Minne, qui incarnait le programme depuis 2003. Avec cette nomination, le groupe public ouvre un nouveau chapitre pour l’un des formats les plus emblématiques de la télévision française.

L’arrivée de Cyril Féraud à la tête de l’émission marque un changement important dans l’histoire du jeu. Diffusé depuis 1990, Fort Boyard occupe une place à part dans le paysage audiovisuel français. Chaque été, le programme rassemble un large public autour de son univers unique, de ses épreuves spectaculaires et de ses personnages devenus familiers pour plusieurs générations de téléspectateurs.

Un rêve d’enfance devenu réalité

Pour Cyril Féraud, cette nomination dépasse le simple cadre d’un nouveau défi professionnel. L’animateur entretient depuis l’enfance un lien profond avec Fort Boyard, une émission qui a très tôt nourri sa vocation pour la télévision.

Selon ses propres mots, son histoire avec le programme ressemble presque à un scénario de film. Il a expliqué que l’émission avait commencé alors qu’il n’avait que 4 ans et qu’elle avait éveillé chez lui l’envie de travailler un jour à la télévision. Bien avant d’en devenir le présentateur, Cyril Féraud avait déjà cherché à s’en rapprocher, au point d’envoyer, adolescent, des idées d’épreuves à la production.

Cette passion ancienne lui a permis de vivre une trajectoire singulière avec le programme. Encore très jeune, il a effectué un premier stage sur le fort à l’âge de 18 ans. Par la suite, il a aussi participé à l’émission en tant que candidat à cinq reprises. Depuis six ans, il faisait déjà partie de cet univers à travers le personnage de Cyril Gossbo, ce qui renforçait encore davantage son lien avec la marque.

Une évidence pour France Télévisions

Du côté de France Télévisions et de la production, le choix de Cyril Féraud apparaît comme naturel. Son profil réunit plusieurs atouts essentiels pour un programme aussi identifié que Fort Boyard. Il bénéficie d’une forte popularité, d’une image familiale et d’une relation de proximité avec le public. Son ton accessible, son énergie et sa connaissance intime du fort ont visiblement pesé dans la décision.

Cette nomination marque également une stratégie de continuité. En choisissant une personnalité déjà associée à l’univers de l’émission et solidement installée dans le groupe public, France Télévisions évite une rupture trop brutale tout en insufflant une nouvelle dynamique. Cyril Féraud représente à la fois la fidélité à l’esprit du programme et la promesse d’un renouvellement.

Des nouveautés annoncées pour l’édition 2026

Pour cette nouvelle saison, Cyril Féraud a déjà laissé entrevoir plusieurs évolutions. Il promet l’arrivée de nouveautés dans l’édition 2026, avec notamment le retour des anonymes parmi les candidats. Cette décision marque un changement notable dans la mécanique du jeu.

Chaque émission devrait désormais accueillir un téléspectateur ou une téléspectatrice au sein d’une équipe de célébrités. Cette formule pourrait permettre de renforcer l’identification du public et de redonner une dimension encore plus participative au programme. En réintroduisant des anonymes, Fort Boyard pourrait retrouver une part de spontanéité et de fraîcheur, tout en conservant la présence de personnalités connues. Ce choix éditorial va dans le sens d’un format qui cherche à rester populaire, accessible et fédérateur.

Le départ d’Olivier Minne tourne une longue page de l’émission

L’arrivée de Cyril Féraud fait suite au départ d’Olivier Minne, après plus de 20 ans de présentation. Depuis 2003, Olivier Minne avait imposé son style, sa régularité et son attachement au programme. Son nom est devenu indissociable du fort pour toute une génération de téléspectateurs.

Son passage à M6 a mécaniquement rendu nécessaire la désignation d’un nouveau visage pour porter l’émission. Ce changement pouvait sembler délicat tant la figure d’Olivier Minne était installée. C’est justement pour cette raison que le choix d’un animateur déjà familier de l’univers du fort et apprécié du grand public apparaît stratégique.

La transition entre les deux animateurs devrait donc être scrutée de près. Le défi pour Cyril Féraud sera de s’approprier ce rôle sans rompre avec l’ADN d’une émission qui repose autant sur ses épreuves que sur l’attachement affectif du public.

Un recentrage progressif dans la carrière de Cyril Féraud

Cette nouvelle responsabilité s’accompagne d’une réorganisation de l’activité de Cyril Féraud au sein de France Télévisions. L’animateur abandonnera à la fin de la saison la présentation de Duels en familles sur France 3. Il avait déjà renoncé auparavant à La carte aux trésors.

En revanche, il conservera l’animation de plusieurs autres rendez-vous importants du groupe, parmi lesquels Tout le monde veut prendre sa place, 100 % logique et The Floor, tous diffusés sur France 2. Cette nouvelle répartition confirme son statut de pilier du service public audiovisuel.

Fort Boyard, un monument de la télévision française

Au-delà du changement d’animateur, cette annonce rappelle la place exceptionnelle occupée par Fort Boyard dans l’histoire du petit écran. Peu d’émissions françaises peuvent revendiquer une telle longévité, une telle puissance de marque et une telle capacité à traverser les générations.

Depuis sa création en 1990, le jeu a su installer un imaginaire immédiatement reconnaissable. Son décor en mer, ses cellules, ses énigmes, ses personnages et ses épreuves physiques ont forgé une identité unique. Chaque saison, le programme réactive une mémoire collective qui dépasse largement la seule logique de divertissement.

L’enjeu pour la saison 2026 sera donc double : préserver la dimension patrimoniale de Fort Boyard tout en accompagnant un renouvellement incarné par Cyril Féraud. L’animateur arrive avec un avantage rare : il ne découvre pas le fort, il en fait déjà partie.