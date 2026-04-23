Nice : deux CRS en garde à vue après une agression filmée dans un quartier résidentiel

Deux fonctionnaires de CRS ont été placés en garde à vue à Nice dans le cadre d’une enquête pour violences aggravées et vol, après la diffusion d’images montrant un jeune homme violemment pris à partie en pleine rue. Les faits se sont produits au petit matin dans le quartier de l’Ariane, où la victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été frappée à plusieurs reprises.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’altercation aurait débuté à la suite d’un malentendu, les deux hommes soupçonnant la victime de les avoir insultés alors qu’elle se trouvait dans son véhicule. La situation aurait rapidement dégénéré, le jeune homme affirmant avoir été roué de coups, projeté au sol puis de nouveau agressé alors qu’il tentait de s’éloigner.

Des objets dérobés lors de l’agression

La plainte évoque également le vol de plusieurs effets personnels, dont de l’argent liquide et des documents d’identité, récupérés par l’un des mis en cause après la chute de la victime. Cette dernière affirme par ailleurs que les agresseurs se seraient présentés comme des policiers au moment des faits, alors même qu’ils n’étaient pas en intervention officielle.

Les deux agents, en déplacement dans la ville, se sont présentés aux autorités avec leur hiérarchie avant leur placement en garde à vue. L’enquête se poursuit pour établir les circonstances précises de l’agression, tandis que l’affaire suscite de vives réactions, notamment du côté de la défense de la victime qui dénonce un comportement incompatible avec les fonctions policières.