Zelensky en Arabie saoudite : Kiev veut exporter son expertise militaire et renforcer un partenariat stratégique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une nouvelle visite en Arabie saoudite, la deuxième en un mois, dans le but de renforcer la coopération sécuritaire entre Kiev et Riyad dans un contexte international tendu.

Lors de son déplacement à Djeddah, il a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane. Les deux dirigeants ont évoqué un partenariat élargi couvrant la défense, l’énergie et la sécurité alimentaire, dans le prolongement d’un accord de sécurité déjà conclu entre les deux pays.

Volodymyr Zelensky a qualifié les discussions de « très productives », indiquant que les échanges portaient sur le développement d’un dispositif stratégique dans trois domaines clés. L’Ukraine cherche notamment à valoriser son expérience militaire acquise sur le terrain depuis le début de la guerre.

Kiev met en avant ses capacités éprouvées en matière de défense aérienne et de lutte contre les attaques de drones, notamment face aux offensives impliquant des technologies iraniennes. Cette expertise suscite l’intérêt de plusieurs pays du Moyen-Orient confrontés à des menaces similaires.

Au-delà de la sécurité, les discussions ont également porté sur la coopération énergétique, un enjeu crucial pour l’Ukraine, ainsi que sur la sécurité alimentaire, dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette visite illustre la volonté de l’Ukraine d’élargir ses partenariats au-delà de ses alliés traditionnels, en s’imposant comme un acteur stratégique capable d’exporter son savoir-faire militaire dans un environnement géopolitique en pleine recomposition.