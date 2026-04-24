Peine de mort : Washington envisage le retour du peloton d’exécution et de la chaise électrique

Le U.S. Department of Justice a recommandé d’élargir les méthodes d’exécution aux États-Unis, incluant le peloton d’exécution, l’électrocution et l’asphyxie au gaz, selon un rapport publié vendredi. Cette évolution marquerait un tournant majeur dans l’application de la peine capitale au niveau fédéral.

Le document met en avant les difficultés croissantes à se procurer les substances nécessaires aux injections létales, jusqu’ici méthode principale d’exécution. Face à ces obstacles, les autorités envisagent de réintroduire des procédés plus anciens afin de garantir la poursuite des exécutions.

Cette orientation s’inscrit dans la politique du président Donald Trump, qui avait promis de rétablir et d’intensifier le recours à la peine de mort. Lors de son premier mandat, treize détenus fédéraux avaient été exécutés après une interruption de près de vingt ans.

Le rapport, publié par le procureur général par intérim Todd Blanche, prévoit également de maintenir le protocole d’injection létale tout en y ajoutant ces nouvelles options. Il vise aussi à accélérer les procédures judiciaires liées aux condamnations à mort.

Dans ce cadre, des poursuites ont déjà été autorisées contre plusieurs personnes accusées de crimes fédéraux graves, après la levée du moratoire sur les exécutions instauré par l’administration précédente.

Cette annonce relance le débat aux États-Unis sur l’usage de la peine capitale, entre partisans d’un durcissement pénal et défenseurs des droits humains, qui dénoncent des méthodes jugées inhumaines et une justice potentiellement inéquitable.