Petro à Caracas : une rencontre stratégique sous pression américaine avec Delcy Rodríguez

Le président colombien Gustavo Petro doit se rendre vendredi à Caracas pour rencontrer la dirigeante vénézuélienne Delcy Rodriguez, dans un contexte marqué par des tensions régionales et des pressions accrues de la part des États-Unis.

Cette rencontre intervient alors que les deux responsables sont confrontés aux critiques et à la pression du président américain Donald Trump, notamment sur les questions de sécurité et de gouvernance dans la région. Les discussions devraient se concentrer principalement sur ces enjeux sécuritaires.

Le sommet s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre Bogotá et Caracas, après plusieurs années de relations tendues. Le mois dernier, des ministres colombiens des Affaires étrangères et de la Défense s’étaient déjà rendus au Venezuela pour évoquer la coopération bilatérale.

Au cœur des échanges figurent également des dossiers économiques, notamment le commerce et la coopération énergétique, essentiels pour les deux pays voisins. La stabilisation des relations pourrait permettre de relancer certains projets transfrontaliers.

Pour Delcy Rodríguez, cette rencontre constitue une nouvelle étape diplomatique. Il s’agit de son deuxième échange avec un chef d’État depuis sa prise de fonctions, après une visite récente à Grenade.

Dans un contexte régional complexe, cette rencontre pourrait marquer une tentative de coordination face aux défis communs, tout en illustrant la volonté des deux pays de maintenir un dialogue malgré les pressions extérieures.