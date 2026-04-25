IA : Washington lance une alerte mondiale contre des “vols technologiques” attribués à des entreprises chinoises

Le département d’État américain a diffusé une alerte mondiale à ses représentations diplomatiques, mettant en garde contre des opérations présumées de captation de technologies d’intelligence artificielle par des entreprises chinoises, dont DeepSeek.

Selon un câble diplomatique adressé aux postes américains à l’étranger, Washington appelle à intensifier la vigilance face aux risques liés à l’exploitation de l’IA par la Chine. Les autorités américaines redoutent notamment des pratiques visant à reproduire ou détourner des modèles développés par des entreprises occidentales.

Cette initiative s’inscrit dans un climat de rivalité technologique croissante entre les États-Unis et la Chine. Elle fait écho à des préoccupations déjà exprimées par OpenAI, qui avait alerté les législateurs américains sur des tentatives présumées de ciblage de ses technologies par DeepSeek.

Du côté de Pékin, les accusations ont été fermement rejetées. L’ambassade de Chine a défendu l’engagement du pays en matière de protection de la propriété intellectuelle, dénonçant implicitement des allégations infondées.

L’alerte américaine vise également à mobiliser les partenaires internationaux afin de renforcer les contrôles et les protections autour des technologies sensibles. Elle pourrait conduire à un durcissement des règles de coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ce nouvel épisode illustre la montée des tensions autour des enjeux technologiques, devenus un terrain central de rivalité géopolitique, où innovation, sécurité et souveraineté sont désormais étroitement liées.