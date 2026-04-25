Trump prépare une rencontre stratégique avec le roi Charles autour de l’OTAN et des tensions fiscales

Le président américain Donald Trump a indiqué qu’il aborderait plusieurs dossiers sensibles, dont l’OTAN, l’Iran et la taxe britannique sur les services numériques, lors de sa prochaine rencontre avec Charles III à Washington.

Dans un entretien accordé à Reuters, Donald Trump a affirmé vouloir évoquer « tous les sujets » avec le souverain britannique, soulignant la relation personnelle qu’il entretient avec lui. « C’est un ami, et c’est quelqu’un de bien », a-t-il déclaré.

Parmi les points de discussion figure la taxe britannique sur les services numériques, un sujet de friction entre Londres et Washington. Les États-Unis critiquent régulièrement ce type de mesure, qu’ils estiment pénalisante pour leurs entreprises technologiques.

Les questions de sécurité seront également au cœur des échanges, notamment le rôle de l’OTAN dans un contexte international marqué par de multiples tensions. Le dossier iranien devrait aussi être abordé, alors que les relations entre Washington et Téhéran restent particulièrement tendues.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite du roi Charles aux États-Unis, qui vise à renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, souvent qualifiée de « spéciale ».

Dans un contexte géopolitique incertain, cet entretien pourrait permettre de clarifier certaines positions et de consolider la coopération entre Londres et Washington sur des enjeux économiques et sécuritaires majeurs.