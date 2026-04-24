Tchernobyl, 40 ans après : la guerre ravive les craintes autour du site nucléaire le plus dangereux d’Europe

Quarante ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le site ukrainien reste sous haute surveillance, désormais menacé par les conséquences de la guerre avec la Russie. Alors que l’Ukraine s’apprête à commémorer cet anniversaire, les inquiétudes grandissent quant à la sécurité des installations.

Le complexe, qui abrite toujours des matières hautement radioactives, a été endommagé par une frappe de drone en 2025, selon les autorités ukrainiennes. Cet incident a fragilisé certaines infrastructures essentielles, notamment celles destinées à contenir les radiations.

Sous le Nouveau Confinement Sûr, immense structure conçue pour isoler le réacteur accidenté, des techniciens continuent de surveiller les niveaux de radiation. Mais les dégâts récents compliquent leur mission et nécessitent des réparations importantes pour garantir la protection du site à long terme.

La guerre a également accru les risques liés à la gestion de ce lieu hautement sensible. La présence de forces militaires et les attaques dans la région font craindre des perturbations susceptibles d’affecter la sécurité nucléaire, un enjeu crucial pour l’Ukraine et au-delà.

Quatre décennies après l’explosion du réacteur n°4 en 1986, Tchernobyl demeure un symbole des dangers du nucléaire. Mais aujourd’hui, ce passé tragique se conjugue à une menace contemporaine, renforçant les préoccupations sur la stabilité du site.

Les autorités ukrainiennes appellent à une vigilance accrue et à un soutien international pour financer les réparations nécessaires. Dans un contexte de conflit, la sécurité de Tchernobyl apparaît plus que jamais comme une priorité mondiale.