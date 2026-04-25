Tunisie : la Ligue des droits de l’homme suspendue, inquiétude autour des libertés civiles

Les autorités tunisiennes ont ordonné la suspension pour un mois des activités de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), une décision qui suscite des interrogations sur l’état des libertés dans le pays.

Selon un communiqué publié par l’organisation, cette mesure a été prise sans explication immédiate de la part du gouvernement. La LTDH fait partie du quatuor de la société civile qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 2015 pour son rôle dans la transition démocratique tunisienne.

Cette suspension intervient dans un contexte politique tendu, marqué par le renforcement du pouvoir du président Kais Saied et des critiques croissantes concernant le recul des droits civiques.

La Ligue tunisienne des droits de l’homme est l’une des plus anciennes organisations de défense des droits dans le monde arabe. Elle joue un rôle clé dans la surveillance des atteintes aux libertés et dans la promotion de l’État de droit.

L’absence de réaction officielle des autorités laisse planer des incertitudes sur les motivations de cette décision. Elle pourrait alimenter les inquiétudes des organisations internationales quant à la situation des droits humains en Tunisie.

Cette mesure intervient alors que le pays traverse une période de recomposition politique, où les équilibres entre pouvoir exécutif, société civile et institutions démocratiques apparaissent de plus en plus fragiles.