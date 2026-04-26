Drake cache la date de sortie d’ICEMAN dans un bloc de glace géant à Toronto

Pour annoncer son neuvième album studio, Drake n’a pas fait dans la demi-mesure. Le 20 avril, le rappeur canadien a fait installer une immense sculpture de glace de près de 7,5 mètres sur un parking du centre-ville de Toronto, sa ville natale, avec une promesse sur ses réseaux sociaux : la date de sortie de son projet ICEMAN se trouve à l’intérieur. Ce qui devait être un coup marketing soigneusement orchestré a rapidement viré au chaos. Des fans ont afflué par centaines, certains armés de pioches, de masses de démolition, de chalumeaux et même de lance-flammes pour tenter de percer la structure. De petits feux ont été allumés au sommet de l’installation. Les pompiers ont finalement dû intervenir pour sécuriser les lieux et faire fondre ce qui restait de la sculpture.

Kishka, le streamer qui a trouvé le sac bleu et la date fatidique

C’est finalement le streamer torontois Kishka qui a réussi à fissurer le sommet de la structure, diffusant la scène en direct sur Twitch. À l’intérieur se trouvait un sac bleu marqué des mots « Freeze the world », contenant la réponse tant attendue : ICEMAN sortira le 15 mai. Suivant les instructions d’un autre streamer, Adin Ross, Kishka s’est ensuite rendu au manoir de Drake, connu sous le nom de « The Embassy », dans le quartier de Bridle Path. Il y a ouvert un second sac scellé rempli de liasses de dollars canadiens. Drake a confirmé la date le lendemain sur Instagram, avec une photo des mots « ICEMAN » et « MAY 15 » en rouge et bleu, agrémentée d’un emoji glaçon. La maire de Toronto, Olivia Chow, a remercié les services d’urgence tout en reconnaissant l’engouement suscité par l’opération.

Un come-back sous haute tension après le clash avec Kendrick Lamar

ICEMAN représente bien plus qu’une simple sortie discographique. Il s’agit du premier album en solo de Drake depuis sa très médiatisée rivalité avec Kendrick Lamar, un clash qui a dominé le monde du hip-hop et qui s’est soldé par une défaite cuisante pour le Canadien. Le diss track Not Like Us de Lamar a battu des records de streaming et remporté cinq récompenses aux Grammy Awards 2025, dont celles d’enregistrement et de chanson de l’année. Drake avait alors déposé une plainte contre Universal Music Group pour diffamation, y ajoutant même la performance de Lamar au Super Bowl — regardée par plus de 133 millions de téléspectateurs. La plainte a été rejetée en octobre 2025, mais Drake a aussitôt déposé un appel. En attendant que les tribunaux tranchent, c’est sur le terrain musical qu’il entend reprendre la main, trois ans après son dernier projet solo.