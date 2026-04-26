Un fragment de l’escalier original de la Tour Eiffel estimé entre 120.000 et 150.000 euros aux enchères le 21 mai

C’est un morceau d’histoire parisienne qui va passer sous le marteau. La maison Artcurial propose aux enchères le 21 mai prochain un tronçon de l’escalier hélicoïdal originel de la Tour Eiffel, conçu sous la direction de Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de 1889. Haute de 2,75 mètres pour un diamètre de 1,75 mètre, la pièce se compose de quatorze marches en acier riveté reposant sur une base en croix. Il s’agit du tout premier lot, estampillé n°1, de la vente historique de 1983, lors de laquelle vingt sections de cet escalier avaient été dispersées directement depuis la Tour Eiffel, à l’occasion de travaux de modernisation ayant conduit à son remplacement par des ascenseurs. Son propriétaire actuel, resté anonyme, le conserve depuis plus de quarante ans.

Un précédent à 523.000 euros, des premiers acheteurs tous étrangers

L’estimation officielle se situe entre 120.000 et 150.000 euros, mais les précédents donnent à penser que la somme finale pourrait être bien supérieure. En 2016, une section similaire avait été adjugée par Artcurial à un acheteur chinois au prix record de 523.000 euros, pulvérisant toutes les estimations. La pièce mise en vente en mai a par ailleurs été entièrement rénovée par l’équipe de maintenance de la Tour Eiffel. « Ce qui est intéressant, c’est que cet escalier peut tout à fait être installé dans un intérieur », soulignait Sabrina Dolla, directrice adjointe chez Artcurial, auprès de BFM Business, signe que ces reliques industrielles ne s’adressent plus uniquement aux institutions, mais aussi aux collectionneurs privés. À ce stade, selon la maison de ventes, les premiers acheteurs à s’être manifestés sont tous étrangers. Depuis la dispersion de 1983, ces vingt sections ont essaimé aux quatre coins du monde : du musée d’Orsay à la Cité des sciences à Paris, en passant par la Fondation Yoishii à Yamanashi au Japon ou les abords de la Statue de la Liberté à New York. La vente du 21 mai intervient dans un contexte particulier pour la Tour Eiffel, qui après avoir été la vedette des Jeux olympiques de Paris 2024, a retrouvé sa couleur jaune-brun d’origine de 1907 à l’issue de sept années de travaux représentant 80 millions d’euros.