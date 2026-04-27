Allemagne : cinq personnes jugées pour une attaque contre un site d’une entreprise de défense israélienne

Cinq personnes ont comparu devant un tribunal à Stuttgart, en Allemagne, accusées d’avoir mené une attaque contre les bureaux locaux d’une entreprise de défense israélienne, causant environ un million d’euros de dégâts.

Selon l’accusation, les prévenus, âgés de 25 à 40 ans, se sont introduits dans les locaux situés à Ulm, dans le sud du pays, où ils ont détruit du matériel de bureau, des équipements techniques et des vitres, tout en scandant des slogans pro-palestiniens.

Les procureurs affirment qu’ils agissaient au nom du groupe militant « Palestine Action Germany », qui aurait revendiqué l’attaque en diffusant des vidéos sur les réseaux sociaux.

D’après plusieurs médias allemands, les bureaux visés appartiendraient à Elbit Systems, une entreprise israélienne spécialisée dans les technologies de défense, bien que le tribunal n’ait pas officiellement confirmé cette information.

Les accusés, de nationalités irlandaise, britannique, espagnole et allemande, doivent répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment pour dégradations de biens et intrusion illégale.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues en Europe autour du conflit au Moyen-Orient, où des actions militantes visant des entreprises liées à l’industrie de défense se multiplient.