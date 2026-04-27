Friedrich Merz accuse l’Iran d’« humilier » les États-Unis sur fond d’impasse diplomatique

Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué l’Iran, estimant que ses dirigeants « humilient » les États-Unis en faisant échouer les tentatives de négociation dans le conflit en cours.

Dans une déclaration inhabituelle par sa fermeté, Merz a dénoncé ce qu’il considère comme une stratégie iranienne consistant à faire traîner les discussions sans réelle volonté d’aboutir. « Les Iraniens sont très habiles à ne pas négocier », a-t-il affirmé, pointant notamment des déplacements diplomatiques américains restés sans résultats.

Cette sortie intervient alors que les pourparlers indirects entre Washington et Téhéran sont au point mort, près de deux mois après le début de la guerre impliquant les États-Unis et leurs alliés.

Le dirigeant allemand a également souligné les divisions croissantes entre les États-Unis et certains de leurs partenaires au sein de l’OTAN, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

Au-delà de l’aspect diplomatique, Friedrich Merz a mis en garde contre les conséquences économiques du conflit, notamment les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les risques liés à la sécurité maritime, susceptibles d’affecter directement l’économie allemande.

Alors que les négociations stagnent, cette prise de position illustre l’inquiétude croissante des Européens face à une crise qui s’enlise et menace de déstabiliser davantage l’équilibre international.