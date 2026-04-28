Les Émirats arabes unis quittent l’OPEP : un séisme pour le marché mondial du pétrole

Abou Dhabi a annoncé ce mardi son retrait de l’OPEP et de l’alliance OPEP+, avec effet au 1er mai. Une décision historique qui met fin à près de six décennies de présence émiratie au sein du cartel pétrolier et pourrait rebattre les cartes du marché mondial de l’énergie.

Cette décision marque une rupture historique. Les Émirats faisaient partie de l’OPEP depuis 1967, d’abord par l’intermédiaire de l’émirat d’Abou Dhabi, avant de poursuivre leur participation après la création de la fédération des Émirats arabes unis en 1971. Leur départ retire à l’organisation l’un de ses producteurs les plus importants et l’un des rares pays disposant d’une capacité significative d’augmentation de la production.

Une décision motivée par la volonté de produire davantage

Officiellement, Abou Dhabi affirme vouloir adopter une politique plus flexible, adaptée à l’évolution de la demande mondiale et à ses propres investissements dans le secteur énergétique. Le communiqué émirati insiste sur la volonté du pays de rester un fournisseur « fiable » et « responsable », tout en mettant davantage de production sur le marché de manière graduelle et alignée sur la demande.

En clair, les Émirats veulent reprendre la main sur leur stratégie pétrolière. Ces dernières années, le pays avait déjà exprimé des frustrations face aux quotas de production fixés dans le cadre de l’OPEP+, qu’il jugeait trop restrictifs au regard de ses investissements massifs dans l’augmentation de ses capacités. Cette volonté de produire et vendre davantage de pétrole était l’une des tensions de fond entre Abou Dhabi et le cartel.

Un coup dur pour l’OPEP et pour l’Arabie saoudite

Le départ des Émirats arabes unis constitue un revers politique et économique pour l’OPEP, mais aussi pour l’Arabie saoudite, chef de file de facto de l’organisation. Reuters rapporte que la décision a été prise sans consultation préalable avec Riyad ou avec d’autres membres du groupe, selon le ministre émirati de l’Énergie, Suhail Mohamed al-Mazrouei.

Cette sortie a lieu alors que les relations entre Abou Dhabi et Riyad se sont progressivement tendues sur plusieurs dossiers économiques et géopolitiques. Les deux puissances du Golfe restent partenaires sur de nombreux fronts, mais elles sont aussi devenues concurrentes dans les domaines de l’investissement, de la logistique, de l’influence régionale et désormais de la politique énergétique.

Pour l’OPEP, l’enjeu est considérable. L’organisation a longtemps reposé sur la capacité de ses membres à coordonner leur production afin d’influencer les prix mondiaux du pétrole. Le retrait d’un acteur comme les Émirats fragilise cette mécanique, surtout dans un contexte où la puissance du cartel est déjà concurrencée par la montée en puissance d’autres producteurs, notamment les États-Unis.

Un marché déjà sous tension

Le contexte énergétique est extrêmement tendu. Le marché mondial du pétrole est perturbé par la guerre en Iran et par les difficultés de navigation dans le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite habituellement une part majeure du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. En raison de cette situation, les exportations des producteurs du Golfe sont déjà fortement contraintes.

À court terme, le départ des Émirats pourrait donc avoir un impact limité sur les prix, précisément parce que les capacités d’exportation restent entravées par la crise régionale. Le ministre émirati de l’Énergie a lui-même estimé que la décision n’aurait pas d’effet massif immédiat sur le marché à cause des perturbations autour du détroit d’Ormuz.

Mais à moyen et long terme, les conséquences pourraient être profondes. Hors du cadre de l’OPEP+, Abou Dhabi pourra ajuster plus librement sa production, conclure des accords plus souples avec ses clients et renforcer sa position auprès des grands consommateurs d’énergie, notamment en Asie.

Un tournant géopolitique autant qu’énergétique

Cette décision traduit aussi une volonté des Émirats de s’affirmer comme puissance autonome dans le Golfe. En quittant l’OPEP, Abou Dhabi envoie un signal clair : sa politique énergétique sera désormais dictée d’abord par ses intérêts nationaux, et non par les équilibres internes du cartel.

Le geste pourrait également être lu comme une victoire diplomatique pour les États-Unis, dont plusieurs administrations ont régulièrement critiqué l’OPEP pour son influence sur les prix du pétrole. Reuters souligne que Donald Trump a longtemps accusé l’organisation de maintenir artificiellement des prix élevés.

Le paradoxe climatique des Émirats

Le départ de l’OPEP se déroule aussi alors que les Émirats tentent de projeter l’image d’un pays engagé dans la transition énergétique. Le pays a accueilli la COP28 en 2023 et investit dans les énergies renouvelables, le nucléaire civil et les technologies bas carbone. Mais il poursuit en parallèle une stratégie d’expansion de sa capacité pétrolière.

Ce double positionnement montre le dilemme de plusieurs monarchies du Golfe : préparer l’après-pétrole tout en maximisant les revenus des hydrocarbures tant que la demande mondiale reste élevée. Pour Abou Dhabi, quitter l’OPEP permettrait précisément de mieux exploiter cette fenêtre stratégique.