Vingt ans après le succès du premier film, Le Diable s’habille en Prada 2 s’impose déjà comme l’un des grands événements cinéma de l’année. Portée par Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci, cette suite a réalisé un démarrage particulièrement solide dans les salles, malgré un accueil critique jugé mitigé. Le film a engrangé 77 millions de dollars en Amérique du Nord lors de son week-end de lancement. À l’échelle mondiale, les recettes atteindraient même plus de 233 millions de dollars, avec environ 156,6 millions de dollars enregistrés hors États-Unis et Canada.

Un score bien supérieur au film original

Ce lancement dépasse largement celui du premier Le Diable s’habille en Prada, sorti en 2006. À l’époque, le long-métrage porté par Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly et Anne Hathaway dans celui d’Andy Sachs avait récolté 27,5 millions de dollars pour son premier week-end nord-américain. La suite signe donc un démarrage près de trois fois supérieur sur ce marché. En France, le film a également pris la tête des nouveautés avec 160 629 entrées, soit un meilleur départ que celui du premier opus, qui avait réuni 94 559 spectateurs lors de sa sortie initiale.

Runway face à la crise de la presse papier

Dans ce second volet, Miranda Priestly, toujours incarnée par Meryl Streep, doit composer avec un environnement médiatique profondément transformé. Le magazine Runway subit de plein fouet la crise de la presse papier et se retrouve confronté à d’importantes difficultés financières. Pour tenter de sauver son titre, Miranda Priestly se tourne vers son ancienne assistante, devenue une figure influente dans l’univers du luxe. Désormais en position de force, Emily Charlton, interprétée par Emily Blunt, dispose de budgets publicitaires essentiels pour l’avenir du magazine. Mais les tensions du passé n’ont pas disparu, et Emily Charlton nourrit toujours une rancune envers son ancienne patronne. Emily Charlton tente également, avec son compagnon milliardaire, de prendre le contrôle du titre, ajoutant une dimension plus stratégique et conflictuelle à cette nouvelle plongée dans le monde de la mode et des médias.

Anne Hathaway, Meryl Streep et Emily Blunt de retour

Le film marque les retrouvailles d’une grande partie de la distribution originale. Meryl Streep reprend le rôle de Miranda Priestly, Anne Hathaway celui d’Andy Sachs, Emily Blunt celui d’Emily Charlton, et Stanley Tucci revient dans la peau de Nigel Kipling. La suite accueille aussi plusieurs nouveaux visages, dont Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak et Pauline Chalamet. David Frankel, déjà réalisateur du film original, est de retour derrière la caméra, tandis que Aline Brosh McKenna signe le scénario.