L’Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, dans un état critique en prison

Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, se trouve dans un état de santé alarmant dans sa cellule iranienne. La militante des droits humains, incarcérée depuis le mois de décembre dernier, nécessite des soins médicaux d’urgence. Ses soutiens tirent la sonnette d’alarme et affirment que sa vie est désormais en danger. L’absence de prise en charge adaptée fait craindre le pire pour cette figure emblématique de la lutte contre l’oppression en Iran.

Un état de santé jugé critique

Ses proches n’ont jamais exprimé une telle inquiétude. La situation actuelle de la détenue est décrite comme critique, oscillant entre la vie et la mort. Les autorités iraniennes maintiennent la militante derrière les barreaux malgré la détérioration manifeste de son état physique. Cette incarcération prolongée sans accès à des soins appropriés soulève de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale des défenseurs des droits de l’homme.

Narges Mohammadi a été récompensée par le comité Nobel norvégien en 2023 pour son combat en faveur des libertés fondamentales et contre la peine de mort en Iran. Son engagement lui a valu de multiples condamnations et séjours en prison. La dégradation rapide de son état de santé illustre les conditions pénitentiaires difficiles que subissent les opposants au régime de Téhéran. L’appel à sa libération immédiate se fait de plus en plus pressant face à l’urgence médicale.