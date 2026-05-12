Le Sénat rejette à nouveau un article central de la réforme sur l’aide à mourir

Les sénateurs ont supprimé lundi soir la disposition essentielle du texte sur la fin de vie, illustrant les divisions persistantes au Palais du Luxembourg.

Le Sénat a rejeté ce lundi 11 mai l’article principal de la proposition de loi créant un droit à l’aide à mourir. Cette disposition définissait les conditions d’accès au dispositif et constituait le cœur du texte. Son rejet vide donc la réforme de sa substance. Ce vote intervient en deuxième lecture, après un premier rejet identique lors de l’examen initial du texte. Les sénateurs n’ont pas réussi à surmonter leurs divergences profondes sur cette question sociétale sensible.

Des divisions insurmontables au Sénat

Les divisions traversent l’hémicycle. La droite et la gauche s’opposent frontalement sur les modalités de ce dispositif d’aide active à mourir. Le Palais du Luxembourg reste tiraillé entre des positions inconciliables, empêchant toute avancée concrète. Cette paralysie illustre la difficulté à trouver un compromis sur un sujet touchant aux convictions les plus intimes de chacun.

La balle dans le camp de l’Assemblée

La navette parlementaire pourrait désormais redonner la main aux députés. L’Assemblée nationale pourrait reprendre le dossier et imposer sa version du texte si les blocages persistent au Sénat. Le processus législatif s’enlise ainsi depuis plusieurs mois, avec des allers-retours répétés entre les deux chambres sans qu’aucune issue ne se dessine clairement.