Britney Spears plaide coupable après son arrestation pour conduite sous alcool et stupéfiants

Britney Spears a réglé son dossier judiciaire lundi devant la Cour supérieure du comté de Ventura, en Californie. Initialement poursuivie pour conduite sous l’emprise de l’alcool et de drogues, la chanteuse de 44 ans a finalement plaidé coupable d’une infraction réduite : conduite imprudente impliquant de l’alcool et une substance altérant les capacités, souvent appelée aux États-Unis wet reckless. Son avocat a comparu et plaidé en son nom ; elle n’était pas présente à l’audience.

Une peine allégée, mais très encadrée

L’accord permet à Britney Spears d’éviter une condamnation plus lourde. Elle a été placée sous 12 mois de probation sommaire, avec obligation de payer les amendes et frais imposés par l’État, de suivre un programme de prévention de trois mois, soit 30 heures, et de poursuivre un traitement lié à la santé mentale et aux addictions. Le parquet du comté de Ventura précise aussi qu’elle devra se soumettre à des tests chimiques en cas de contrôle et ne pas conduire avec une substance intoxicante dans l’organisme.

Une condamnation pour conduite sous emprise aurait pu entraîner trois ans de probation, contre les douze mois prévus dans l’accord actuel. La chanteuse ne fait pas l’objet d’une interdiction générale de conduire, mais elle est soumise à une règle stricte : zéro substance intoxicante au volant. En cas de nouveau contrôle, elle devra accepter un test d’alcoolémie et une fouille de son véhicule.

Pourquoi le parquet a accepté de réduire les poursuites

Le procureur du comté de Ventura explique que cette issue correspond à une pratique habituelle dans les dossiers où le prévenu n’a pas d’antécédent, présente un faible taux d’alcoolémie, et où aucun accident ni blessé n’est à déplorer. Le procureur Erik Nasarenko a toutefois insisté sur la gravité des faits, rappelant que conduire sous influence et de manière erratique met en danger les autres usagers de la route.

L’arrestation remonte au 4 mars

L’affaire remonte à la soirée du 4 mars dernier. La California Highway Patrol a retrouvé Britney Spears après le signalement d’une automobiliste conduisant de façon erratique à grande vitesse dans une BMW noire, dans le comté de Ventura. Les agents l’ont arrêtée après avoir observé des signes d’altération de ses capacités. Le dossier judiciaire mentionne une combinaison d’alcool et d’au moins une drogue, mais ne précise pas quelle substance aurait été détectée.

Avant l’audience, la chanteuse avait été brièvement placée en détention avant d’être relâchée le lendemain matin. Un représentant avait qualifié l’épisode d’« incident malheureux et totalement inexcusable ».

Un suivi psychologique imposé par l’accord

L’accord judiciaire ne se limite pas à la conduite. Britney Spears devra poursuivre un suivi avec un psychologue une fois par semaine et voir un psychiatre deux fois par mois. Elle a reçu une amende de 571 dollars, avec une journée de prison comptabilisée comme déjà purgée.