Eurovision 2026 : quatre spectateurs expulsés après des slogans pro-palestiniens pendant la prestation d’Israël

À Vienne, la première demi-finale de l’Eurovision a été brièvement perturbée par des cris entendus en direct, dans un concours déjà marqué par de fortes tensions autour de la participation israélienne.

Des slogans entendus en pleine prestation

La première demi-finale de l’Eurovision 2026, organisée mardi soir à la Wiener Stadthalle de Vienne, a été marquée par un incident pendant la prestation du représentant israélien Noam Bettan. Alors que le chanteur interprétait Michelle, plusieurs slogans pro-palestiniens ont été entendus dans la salle, notamment “Stop the genocide” et “Free Palestine”.

Quatre spectateurs évacués par la sécurité

La sécurité est intervenue après ces perturbations. Au total, quatre personnes ont été expulsées de la salle pour comportement jugé perturbateur. L’un des spectateurs aurait continué à crier malgré plusieurs demandes d’arrêt, avant d’être évacué.

Israël qualifié

La perturbation n’a pas empêché Noam Bettan d’aller au bout de sa prestation. Le candidat israélien, âgé de 28 ans, a interprété son titre en hébreu, en français et en anglais. À l’issue de la soirée, Israël s’est qualifié pour la grande finale prévue samedi.

Une édition sous haute tension

Cette édition est particulièrement tendue. La participation d’Israël suscite de vives contestations en raison de la guerre à Gaza. Cinq pays, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande, ont boycotté le concours cette année pour protester contre la présence israélienne.

Malgré ce climat, la première demi-finale s’est poursuivie normalement. Dix pays ont décroché leur billet pour la finale : Israël, la Finlande, la Grèce, la Serbie, la Moldavie, la Croatie, la Pologne, la Lituanie, la Suède et la Belgique.