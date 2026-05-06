Frappes contre l’Iran : des capacités nucléaires intactes malgré les bombardements, selon un rapport

Certaines installations clés du programme nucléaire iranien auraient survécu aux récentes frappes menées par les États-Unis et Israël, selon un rapport relayé par CNN. Si une partie des infrastructures a été endommagée, des éléments stratégiques, notamment liés aux stocks d’uranium enrichi, pourraient être restés intacts.

D’après ces informations, les attaques ont « substantiellement endommagé » certains aspects du processus de production nucléaire iranien. Toutefois, les réserves d’uranium hautement enrichi, considérées comme cruciales, « n’ont peut-être pas été touchées du tout », ce qui soulève des interrogations sur l’efficacité globale des frappes.

Le rapport souligne également que la mine d’uranium de Saghand, où sont extraites les matières premières, ne présente aucun signe visible de dégâts. Des images satellites récentes montrent que les activités se poursuivent sur le site, avec des équipements toujours en fonctionnement.

D’autres installations, comme l’usine de conversion d’uranium d’Ispahan, semblent avoir davantage préoccupé les stratèges américains et israéliens. Ce site, où le minerai est transformé en hexafluorure d’uranium, joue un rôle central dans le cycle de production nucléaire.

Selon les observations rapportées, plusieurs entrées de tunnels souterrains près de ces installations ont été recouvertes par les autorités iraniennes après les frappes, laissant penser que des infrastructures sensibles pourraient encore être opérationnelles ou protégées.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions régionales accrues depuis le lancement des frappes le 28 février, suivies de représailles iraniennes visant Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que de perturbations majeures dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, a depuis été prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump, sans pour autant déboucher sur un accord durable entre les parties.