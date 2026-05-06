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Le Burkina Faso interdit TV5 Monde pour « désinformation »

6 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La junte militaire burkinabè a interdit la diffusion de la chaîne française TV5 Monde, accusée de traitement biaisé des violences jihadistes.

Le Burkina Faso interdit TV5 Monde pour « désinformation »
Le Burkina Faso interdit TV5 Monde pour « désinformation »

La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a annoncé mardi l’interdiction de diffusion de la chaîne française TV5 Monde sur le territoire national. Les autorités reprochent au média son traitement des violences jihadistes dans le pays et au Mali voisin. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures restrictives prises à l’encontre de plusieurs médias depuis le coup d’État de septembre 2022.

Une série de restrictions médiatiques

Depuis la prise de pouvoir par les militaires il y a plus de deux ans, le régime burkinabè a multiplié les suspensions et interdictions visant des organes de presse. La junte accuse régulièrement certains médias internationaux de relayer ce qu’elle considère comme de la désinformation et de faire l’apologie du terrorisme dans leur couverture de la situation sécuritaire au Sahel.

Contexte sécuritaire dégradé

Cette interdiction de TV5 Monde illustre la détérioration continue de la liberté de la presse au Burkina Faso. Le pays fait face à une insurrection jihadiste meurtrière qui a provoqué des milliers de morts et contraint plus de deux millions de personnes à fuir leur domicile. Les autorités militaires justifient leur politique médiale restrictive par la nécessité de contrôler la communication autour des opérations de sécurité.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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