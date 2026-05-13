— Lens-PSG : Mauvais perdants ? Des supporters lensois veulent perturber la soirée

Le climat s’annonce tendu autour de Lens-PSG, ce mercredi soir à 21h. Une partie des supporters lensois entend exprimer sa frustration ce soir, estimant que cette affiche arrive trop tard et ne porte plus le même intérêt sportif qu’au moment où elle aurait pu compter davantage. Chez certains fans sang et or, le rendez-vous face au PSG ne doit pas se transformer en soirée de célébration tranquille pour les Parisiens. Plusieurs formes de contestation sont évoquées, allant du boycott à des sifflets nourris pendant la rencontre.

Boycott, sifflets, contestation : une soirée sous tension

D’après L’Équipe, Les supporters les plus remontés veulent marquer le coup. L’objectif serait de manifester leur mécontentement, mais aussi de rappeler que Bollaert ne souhaite pas servir de décor à une fête parisienne. Dans les tribunes, l’ambiance pourrait donc être particulière. Si une partie du public choisit de bouder le match, d’autres pourraient au contraire venir pour faire entendre leur colère. Le PSG, habitué aux contextes hostiles, pourrait faire face à une atmosphère électrique.

Pierre Sage refuse l’option radicale

L’idée d’une protestation sportive a également circulé, avec l’hypothèse d’aligner une équipe très jeune pour envoyer un message fort. Pierre Sage n’a toutefois pas suivi cette voie. L’entraîneur lensois s’est montré beaucoup plus mesuré. Il a écarté l’idée d’un geste extrême et préfère inscrire cette rencontre dans une logique sportive. Pour lui, Lens doit jouer sérieusement, avec l’ambition d’embêter le PSG jusqu’au bout.

Lens veut rester compétitif

Même si le contexte est particulier, le staff lensois ne compte pas galvauder cette affiche. Le match doit aussi permettre de préparer les prochaines échéances, notamment une finale importante pour le club. Pierre Sage veut donc une équipe concernée, capable de rivaliser avec le PSG et de montrer que Lens peut exister face aux meilleures formations. La contestation pourrait venir des tribunes, mais sur le terrain, les Sang et Or devraient jouer leur match.

Pour rappel, le PSG contre six points d’avance à deux matchs de la fin du championnat, y compris celui de ce soir. Avec une différence de but supérieur de +15 par rapport à son concurrent, le titre est quasiment acquis pour les parisiens. Un match nul ou une victoire parisienne, et le sacre du PSG sera officiel. ￼