La Hongrie convoque l’ambassadeur russe après des frappes près de sa frontière

La Hongrie a convoqué mercredi l’ambassadeur de Russie après une attaque de drones russes dans l’ouest de l’Ukraine, a annoncé le Premier ministre hongrois Peter Magyar. Cette réaction marque une montée des tensions diplomatiques dans une région proche des frontières de plusieurs États membres de l’OTAN.

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé mercredi matin une série de frappes de drones en plein jour contre des infrastructures critiques dans l’ouest du pays. Les attaques auraient fait au moins trois morts et provoqué d’importants dégâts matériels.

Ces frappes ont également poussé la Pologne, membre de l’OTAN, à déployer des avions de chasse par mesure de précaution. Varsovie surveille de près l’évolution de la situation sécuritaire à proximité de ses frontières depuis le début de la guerre.

La décision de Budapest de convoquer l’ambassadeur russe est particulièrement notable dans le contexte des relations souvent plus conciliantes entretenues ces dernières années entre la Hongrie et Moscou par rapport à d’autres pays européens.

Peter Magyar, récemment nommé à la tête du gouvernement hongrois, semble vouloir afficher une position plus ferme face aux conséquences régionales du conflit en Ukraine, notamment lorsque les opérations militaires russes se rapprochent des frontières de l’Union européenne.

Cette nouvelle escalade illustre les inquiétudes croissantes des pays voisins de l’Ukraine face à l’intensification des frappes russes et au risque d’élargissement des tensions sécuritaires en Europe de l’Est.