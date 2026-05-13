La guerre contre l’Iran menace de faire dérailler le fragile processus de paix entre la Turquie et le PKK

Le conflit régional autour de l’Iran compromet sérieusement les efforts de paix engagés entre la Turquie et le Parti des travailleurs du Kurdistan, selon plusieurs sources citées par Reuters. Les tensions provoquées par la guerre auraient fortement ralenti les discussions déjà fragiles entre Ankara et les militants kurdes.

Le processus de paix avait connu une avancée symbolique en octobre 2025 avec une cérémonie de désarmement organisée dans les monts Qandil, bastion historique du PKK. Cet événement avait été présenté comme une étape importante vers la fin d’un conflit armé qui dure depuis plusieurs décennies.

Mais les conséquences régionales de la guerre en Iran compliquent désormais les négociations. Selon Reuters, les responsables kurdes réclament davantage de garanties politiques et sécuritaires, tandis qu’Ankara reste prudente dans un contexte régional devenu beaucoup plus instable.

Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, est engagé depuis des années dans une lutte armée contre l’État turc. Le conflit a causé des dizaines de milliers de morts depuis les années 1980 et profondément marqué le sud-est de la Turquie.

La guerre au Moyen-Orient a également ravivé les préoccupations sécuritaires de la Turquie concernant les groupes kurdes présents en Irak et en Syrie. Les autorités turques craignent que l’instabilité régionale ne favorise une réorganisation ou un renforcement des mouvements armés kurdes à proximité de leurs frontières.

Dans ce contexte, les perspectives d’un accord durable apparaissent de plus en plus incertaines. Plusieurs observateurs estiment que les priorités sécuritaires liées à la guerre régionale risquent désormais de prendre le dessus sur les efforts diplomatiques engagés entre Ankara et le PKK.