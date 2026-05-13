Irak et Pakistan concluent des accords énergétiques avec l’Iran, qui renforce son contrôle sur le détroit d’Ormuz

L’Irak et le Pakistan ont conclu des accords avec l’Iran pour sécuriser l’acheminement de pétrole et de gaz naturel liquéfié en provenance du Golfe, selon des sources citées par Reuters. Ces arrangements interviennent dans un contexte de forte instabilité énergétique liée au conflit en cours dans la région.

Ces accords illustrent l’évolution du rôle de Téhéran dans les flux énergétiques mondiaux transitant par le détroit d’Ormuz, une zone stratégique par laquelle passe habituellement environ 20 % du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié consommés dans le monde. La guerre en cours entre Israël et les États-Unis et l’Iran a déjà perturbé de manière significative les exportations régionales.

Selon plusieurs sources, les États-Unis ont récemment bloqué certains ports iraniens, accentuant les tensions sur les routes maritimes. L’Iran, qui avait initialement évoqué la possibilité de perturber le trafic dans le détroit, adopterait désormais une stratégie différente, fondée sur un contrôle plus direct des flux.

Un expert de l’Institut d’études énergétiques d’Oxford, Claudio Steuer, estime que la situation a évolué d’un scénario de blocage à un modèle de contrôle. Selon lui, le détroit d’Ormuz ne peut plus être considéré comme une simple voie de transit neutre, mais comme un corridor désormais sous influence directe de Téhéran.

L’Irak, dont une grande partie des exportations pétrolières dépend de cette route maritime, figure parmi les pays les plus exposés à ces changements. Le Pakistan, de son côté, fortement dépendant des importations énergétiques du Golfe, subit également les conséquences de la hausse des prix du carburant et cherche à sécuriser ses approvisionnements.

Dans ce contexte, plusieurs autres pays de la région envisageraient également de nouveaux accords énergétiques avec l’Iran, illustrant l’impact croissant du conflit sur l’équilibre énergétique mondial et sur la stabilité des routes maritimes stratégiques.