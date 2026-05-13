Vol spectaculaire en République tchèque : un crâne de saint médiéval dérobé dans une église

Un vol particulièrement insolite a eu lieu dans le nord de la République tchèque, où un crâne vieux d’environ 800 ans, attribué à une sainte médiévale, a été dérobé dans une église, a indiqué la police mercredi. L’affaire suscite une forte émotion dans le pays, en raison de la valeur historique et religieuse de la relique.

La pièce volée serait le crâne attribué à Sainte Zdislava de Lemberk, conservé dans une vitrine de la basilique Saint-Laurent et Sainte-Zdislava, située à Jablonné v Podještědí, à environ 110 kilomètres au nord de Prague. Le vol a été commis mardi, selon les autorités.

D’après les images de vidéosurveillance, un individu vêtu de noir aurait brisé la vitrine avant de s’emparer de la relique et de prendre la fuite en courant entre les bancs de l’église. La police a diffusé une image floue du suspect, captée par les caméras de sécurité.

Les forces de l’ordre tchèques ont ouvert une enquête pour tenter d’identifier et de retrouver le voleur, tout en évaluant l’ampleur du préjudice patrimonial. Aucun suspect n’a pour l’instant été interpellé.

La basilique abrite depuis des siècles des objets liés à Sainte Zdislava, figure religieuse importante en Bohême médiévale. La disparition de ce crâne, considéré comme une relique précieuse par certains fidèles, représente une perte symbolique majeure pour le site.

Les autorités appellent toute personne disposant d’informations à se manifester afin d’aider à la récupération de l’objet, dont la valeur historique et spirituelle dépasse largement sa simple dimension matérielle.